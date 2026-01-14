Haberler

ABD Sağlık Bakanı Kennedy: Trump'ın nasıl hayatta kaldığını anlamıyorum

ABD Sağlık Bakanı Kennedy: Trump'ın nasıl hayatta kaldığını anlamıyorum
Güncelleme:
ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr., Trump'ın beslenme alışkanlıklarını eleştirerek 'kendini zehirle dolduruyor' ifadelerini kullandı. Seyahatlerinde fast-food tükettiğini belirten Kennedy, Trump'ın fiziksel sağlığını ise övdü.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr., ABD Başkanı Donald Trump'ın beslenme alışkanlıklarına değinerek, "Bütün gün kendini zehirle dolduruyor. Bu beslenme düzeniyle nasıl hayatta kaldığını gerçekten anlamıyorum" dedi.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr., katıldığı bir podcast programında ABD Başkanı Donald Trump'ın beslenme alışkanlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump'ın seyahatlerde yediği yiyeceklerin 'gerçekten kötü' olduğunu vurgulayan Kennedy, Trump'ın su içmediğini, bunun yerine sürekli diyet kola tükettiğini söyledi. Kennedy, "Yediği şeyler sadece zehir. Bütün gün kendini zehirle pompalıyor. Bu biyolojik şartlarda ve bu beslenme tarzıyla nasıl hayatta kaldığını gerçekten bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Trump'ın sadece seyahat ederken bu tarz beslendiğini belirten Kennedy, "Büyük fast-food zincirlerinin gıdalarına güveniyor çünkü yoldayken zehirlenmek veya hasta olmak istemiyor" diye konuştu. Kennedy ayrıca, seyahatler dışında Trump'ın aslında genellikle 'oldukça iyi yemekler yediğini' de ekledi.

Kennedy, beslenme konusundaki bu karamsar tablonun aksine Trump'ın fiziksel dayanıklılığını ise övdü. Kennedy, Trump'ın 'bir ilahın bünyesine' sahip olduğunu ima ederek, "İnanılmaz bir sağlığı var. Dr. Mehmet Öz bana tıbbi kayıtlarına baktığını ve Başkan'ın 70 yaşın üzerindeki herhangi bir bireyde gördüğü en yüksek testosteron seviyesine sahip olduğunu söyledi. Başkan'ın bu sözlerimi tekrarlamamdan mutlu olacağını biliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
