Bakan Işıkhan, Azerbaycan'da

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Devletleri Teşkilatı Çalışma, İstihdam ve Sosyal Koruma Bakanları 1'inci Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Azerbaycan'da Fahri Hıyaban Devlet Mezarlığı, Zafer Anıtı ve Zafer Müzesi'ni ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevincimiz, acımız, geleceğimiz bir… Can Azerbaycan'ın her zaman yanındayız. Bakü'de TDT Çalışma Bakanları olarak Fahri Hıyaban, Zafer Anıtı ve Zafer Müzesi'ni ziyaret ettik. Bu vesileyle cesaretleri ile milletimizin kalbinde yer edinen aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.