AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Singapur'da düzenlenen Asya Aile Konferansı'nın 'Çocukları ve Aileleri Desteklemeye Yönelik Ulusal Yaklaşımlar' başlıklı Bakanlar Oturumu'na katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Singapur'da 'Güçlenen Aileler, Gelişen Çocuklar' temasıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen Asya Aile Konferansı'na katıldığını bildirdi. Bakan Göktaş, 'Çocukları ve Aileleri Desteklemeye Yönelik Ulusal Yaklaşımlar' başlıklı Bakanlar Oturumu'nda, farklı coğrafyalardan mevkidaşlarıyla bir araya geldiğini kaydederek, "Ailelerimizi güçlendiren, çocuklarımızın üstün yararını gözeten ve dijital çağın ihtiyaçlarına cevap veren sosyal politikalar geliştirmeyi önemsiyoruz. Bu alandaki ülke tecrübelerimizi ve iyi uygulama örneklerimizi uluslararası platformlarda paylaşmayı sürdürüyoruz. Türkiye olarak, aileyi merkeze alan uluslararası iş birliklerini geliştirmeye ve küresel dayanışmayı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı