Bakan Göktaş, Doha'da Birleşmiş Milletler Yetkilisi ile Görüştü

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2'nci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu İcra Sekreteri Armida Salsiah Alisjahbana ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, 2'nci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) İcra Sekreteri Sayın Armida Salsiah Alisjahbana ile bir araya geldi. Görüşmede, UNESCAP ile kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yönelik ortak çalışma alanları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu" ifadeleri kullanıldı.