Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Macaristan'da

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de ABD Kadın Sağlığı Enstitüsü Başkanı Valerie Huber ile görüştü.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Kadın Sağlığı Enstitüsü Başkanı Sayın Valerie Huber ile bir araya geldik. Aile kurumunun korunmasına, kadınların her alanda güçlenmesine ve sağlık ile sosyal destek hizmetlerine erişim imkanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaları ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kadın odaklı sosyal politikalarımızın kapsayıcılığını geliştirmeye, uluslararası iş birliklerimizi ilerletmeye ve ortak projeler üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı