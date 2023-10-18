Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı ve Kuveytli mevkidaşlarıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cidde'de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salim Abdullah El-Cabir Es-Sabah ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cidde'de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salim Abdullah El-Cabir Es-Sabah ile görüştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya