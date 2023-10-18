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Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı ve Kuveytli mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cidde'de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salim Abdullah El-Cabir Es-Sabah ile görüştü.