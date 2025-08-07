Hakan Fidan Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara ile Görüştü

Hakan Fidan Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye gerçekleştirdiği çalışma ziyaretinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve diplomatik temasların artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Fidan'ın ziyareti, Suriye'deki güncel durumu ve olası işbirliklerini görüşmek amacıyla yapıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye gerçekleştirdiği çalışma ziyaretinde, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
25 maçta 26 gollük katkı yaptı! Fenerbahçe'den bir yıldız transfer daha

25 maçta 26 gollük katkı yaptı! Fenerbahçe'den bir bomba daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaydıraktan fırlayan kadının çarptığı küçük çocuğun karaciğeri yırtıldı

Kaydıraktan fırlayan kadının çarptığı küçük çocuğun karaciğeri yırtıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.