Hakan Fidan Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye gerçekleştirdiği çalışma ziyaretinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve diplomatik temasların artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Fidan'ın ziyareti, Suriye'deki güncel durumu ve olası işbirliklerini görüşmek amacıyla yapıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya