Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Priştine'de Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi. İkili görüşmelerin detayları ve elde edilen sonuçlar hakkında bilgi verildi. Bu ziyaret, Türkiye-Kosova ilişkileri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Priştine'de Kosova Başbakanı Albin Kurti bir araya geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya