Bakan Fidan konuşurken toplantı yarıda kesildi, gerçek başka çıktı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye'deki basın toplantısında sözünün kesildiği ve toplantının aniden bitirildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den açıklama geldi. Keçeli, toplantının iddia edildiği gibi kasıtlı bir müdahale ile değil, tamamen teknik bir aksaklık sebebiyle karışıklığa uğradığını ifade ederek "Yaşanan bu durumdan ötürü Suriye tarafı heyetimizden özür dilemiştir" dedi.
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam'daki ortak basın toplantısında, teknik bir aksaklık nedeniyle çevirmenin sesi kulaklıklara ulaşmadı.
- Suriyeli yetkili, Bakan Fidan'ın konuşmasının tamamlandığını düşünerek toplantıyı erken sonlandırdı.
- Suriye tarafı, yaşanan durumdan dolayı Türkiye heyetinden özür diledi.
Sosyal medyada paylaşılan bir iddia kamuoyunda geniş yankı buldu.
"BAKAN FİDAN'IN KONUŞMASI YARIDA KESİLDİ" İDDİASI
Söz konusu paylaşımlarda, Suriye'nin başkenti Şam'da mevkidaşı Esad Şeybani ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısı sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasının yarıda kesilerek basın toplantısının sonlandırıldığı öne sürüldü.
TEKNİK ARIZA YANLIŞ ANLAŞILMAYA NEDEN OLDU
Ancak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, yayılan bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek olayın detaylarını paylaştı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Keçeli, toplantının iddia edildiği gibi kasıtlı bir müdahale ile değil, tamamen teknik bir aksaklık sebebiyle karışıklığa uğradığını ifade etti.
"SURİYE TARAFI HEYETİMİZDEN ÖZÜR DİLEMİŞTİR"
Sözcü Keçeli, yaşanan durumu şu sözlerle açıkladı: "Dün (22 Aralık) Şam'da, Sayın Bakanımız ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin ortak basın toplantısının sonuna doğru teknik bir aksaklık yaşanmış; Gazze'deki gelişmelere dair yöneltilen soruya yanıt veren Sayın Bakanımızın konuşması sırasında çevirmenin sesi toplantı salonundaki kulaklıklara ulaşmamıştır. Bu sorun üzerine oturumu yöneten Suriyeli yetkili, Sayın Bakanımızın sözlerinin tamamlandığını düşünerek toplantıyı erken sonlandırmıştır. Yaşanan bu durumdan ötürü Suriye tarafı heyetimizden özür dilemiştir."