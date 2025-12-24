Bakan Fidan konuşurken toplantı yarıda kesildi, gerçek başka çıktı

Sosyal medyada paylaşılan bir iddia kamuoyunda geniş yankı buldu.

"BAKAN FİDAN'IN KONUŞMASI YARIDA KESİLDİ" İDDİASI

Söz konusu paylaşımlarda, Suriye'nin başkenti Şam'da mevkidaşı Esad Şeybani ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısı sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasının yarıda kesilerek basın toplantısının sonlandırıldığı öne sürüldü.

TEKNİK ARIZA YANLIŞ ANLAŞILMAYA NEDEN OLDU

Ancak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, yayılan bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek olayın detaylarını paylaştı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Keçeli, toplantının iddia edildiği gibi kasıtlı bir müdahale ile değil, tamamen teknik bir aksaklık sebebiyle karışıklığa uğradığını ifade etti.

"SURİYE TARAFI HEYETİMİZDEN ÖZÜR DİLEMİŞTİR"

Sözcü Keçeli, yaşanan durumu şu sözlerle açıkladı: "Dün (22 Aralık) Şam'da, Sayın Bakanımız ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin ortak basın toplantısının sonuna doğru teknik bir aksaklık yaşanmış; Gazze'deki gelişmelere dair yöneltilen soruya yanıt veren Sayın Bakanımızın konuşması sırasında çevirmenin sesi toplantı salonundaki kulaklıklara ulaşmamıştır. Bu sorun üzerine oturumu yöneten Suriyeli yetkili, Sayın Bakanımızın sözlerinin tamamlandığını düşünerek toplantıyı erken sonlandırmıştır. Yaşanan bu durumdan ötürü Suriye tarafı heyetimizden özür dilemiştir."