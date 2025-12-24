Haberler

Bakan Fidan konuşurken toplantı yarıda kesildi, gerçek başka çıktı

Bakan Fidan konuşurken toplantı yarıda kesildi, gerçek başka çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye'deki basın toplantısında sözünün kesildiği ve toplantının aniden bitirildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den açıklama geldi. Keçeli, toplantının iddia edildiği gibi kasıtlı bir müdahale ile değil, tamamen teknik bir aksaklık sebebiyle karışıklığa uğradığını ifade ederek "Yaşanan bu durumdan ötürü Suriye tarafı heyetimizden özür dilemiştir" dedi.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam'daki ortak basın toplantısında, teknik bir aksaklık nedeniyle çevirmenin sesi kulaklıklara ulaşmadı.
  • Suriyeli yetkili, Bakan Fidan'ın konuşmasının tamamlandığını düşünerek toplantıyı erken sonlandırdı.
  • Suriye tarafı, yaşanan durumdan dolayı Türkiye heyetinden özür diledi.

Sosyal medyada paylaşılan bir iddia kamuoyunda geniş yankı buldu.

"BAKAN FİDAN'IN KONUŞMASI YARIDA KESİLDİ" İDDİASI

Söz konusu paylaşımlarda, Suriye'nin başkenti Şam'da mevkidaşı Esad Şeybani ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısı sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasının yarıda kesilerek basın toplantısının sonlandırıldığı öne sürüldü.

TEKNİK ARIZA YANLIŞ ANLAŞILMAYA NEDEN OLDU

Ancak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, yayılan bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek olayın detaylarını paylaştı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Keçeli, toplantının iddia edildiği gibi kasıtlı bir müdahale ile değil, tamamen teknik bir aksaklık sebebiyle karışıklığa uğradığını ifade etti.

"SURİYE TARAFI HEYETİMİZDEN ÖZÜR DİLEMİŞTİR"

Sözcü Keçeli, yaşanan durumu şu sözlerle açıkladı: "Dün (22 Aralık) Şam'da, Sayın Bakanımız ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin ortak basın toplantısının sonuna doğru teknik bir aksaklık yaşanmış; Gazze'deki gelişmelere dair yöneltilen soruya yanıt veren Sayın Bakanımızın konuşması sırasında çevirmenin sesi toplantı salonundaki kulaklıklara ulaşmamıştır. Bu sorun üzerine oturumu yöneten Suriyeli yetkili, Sayın Bakanımızın sözlerinin tamamlandığını düşünerek toplantıyı erken sonlandırmıştır. Yaşanan bu durumdan ötürü Suriye tarafı heyetimizden özür dilemiştir."

Bakan Fidan konuşurken toplantı yarıda kesildi, gerçek başka çıktı

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Uçaktakiler hayatını kaybetti

Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! İşte enkazdan görüntüler
Yerlikaya'dan radar bağlantısı kesilen uçakla ilgili açıklama

Ankara'da bağlantı kesilen uçakta o ülkenin genelkurmay başkanı varmış
İşte Esenboğa'dan kalkan uçağın düşüş anı

İşte Esenboğa'dan kalkan uçağın düşüş anı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarından Sadettin Saran'a destek

Kadıköy bu seslerle inledi
Uçağın düştüğü ilçenin belediye başkanından açıklama

Haymana Belediye Başkanı Koç: Hava koşulları zorlu
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Şenol Güneş ilk kez açıkladı: Yurt dışından iki teklif

Şenol Güneş ilk kez açıkladı: İşte aldığı iki teklif
Fenerbahçe taraftarından Sadettin Saran'a destek

Kadıköy bu seslerle inledi
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde İmamoğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı

İmamoğlu'nu kahredecek görüntü