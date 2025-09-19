Haberler

Bakan Fidan'dan çok konuşulacak çıkış: Basına yansımayan kararlar alındı

Bakan Fidan'dan çok konuşulacak çıkış: Basına yansımayan kararlar alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Katar'a saldırısının ardından düzenlenen zirvede yayımlanan bildirinin ötesinde, Müslüman liderlerin kulislerde İsrail yayılmacılığına karşı çok daha sert ortak kararlar aldığını ancak bunların basına yansımadığını söyledi.

İsrail, 9 Eylül'de barış müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas heyetine hava saldırısı düzenledi. Hamas'ın üst düzey yöneticileri saldırıdan yara almadan kurtulurken, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, dört Hamas mensubu ve bir Katar polisi hayatını kaybetti.

İSRAİL'İN KATAR'A İLK SALDIRISI

Menfur saldırı, İsrail'in Katar topraklarına yönelik ilk saldırısı olarak kayıtlara geçti. Uluslararası toplumdan sert tepkiler gelirken, ABD Başkanı Donald Trump "Bizim haberimiz yoktu" dedi. Ancak Amerikan basını, Washington'un süreçten haberdar olduğunu öne sürdü.

İSLAM DÜNYASI ORTAK TAVIR ALDI

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi saldırının ardından olağanüstü toplanarak Katar'da ortak zirve düzenledi. Zirve sonunda yayımlanan bildiride, " İsrail'e karşı ortak adım atmalıyız" denildi.

BASINA YANSIMAYAN KARARLAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MBC Mısır'a verdiği röportajda, bildiride yer alan açıklamaların ötesinde, liderlerin kulis görüşmelerinde İsrail'in yayılmacılığına karşı çok daha sert ve kapsamlı kararlar aldığını ancak bunların kamuoyuna açıklanmadığını söyledi.

NETANYAHU'DAN YENİ TEHDİT

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırının ertesi günü yaptığı açıklamada Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Aksi takdirde biz yaparız" diyerek yeni saldırı tehdidinde bulundu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltına alındı

AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı
İstanbul'da KYK yurdu skandalı! 2 yurt müdürü ve 1 müdür yardımcısı açığa alındı

Kız yurdundaki skandalın faturası kesildi! 3 kişi görevden alındı
Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un CV'sinde dikkat çeken Atatürk detayı

Yeni Diyanet İşleri Başkanı'nın CV'sinde dikkat çeken "Atatürk" detayı
Balık 650, başındaki taş 10 bin lira

Bu balık değil başındaki taş satılıyor! Üçe beşe bakmadan alıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan Erhan Ufak son halini paylaştı

Uzun süredir gözlerden uzak yaşıyordu! Son halini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.