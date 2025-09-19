Bakan Fidan'dan çok konuşulacak çıkış: Basına yansımayan kararlar alındı

İsrail, 9 Eylül'de barış müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas heyetine hava saldırısı düzenledi. Hamas'ın üst düzey yöneticileri saldırıdan yara almadan kurtulurken, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, dört Hamas mensubu ve bir Katar polisi hayatını kaybetti.

İSRAİL'İN KATAR'A İLK SALDIRISI

Menfur saldırı, İsrail'in Katar topraklarına yönelik ilk saldırısı olarak kayıtlara geçti. Uluslararası toplumdan sert tepkiler gelirken, ABD Başkanı Donald Trump "Bizim haberimiz yoktu" dedi. Ancak Amerikan basını, Washington'un süreçten haberdar olduğunu öne sürdü.

İSLAM DÜNYASI ORTAK TAVIR ALDI

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi saldırının ardından olağanüstü toplanarak Katar'da ortak zirve düzenledi. Zirve sonunda yayımlanan bildiride, " İsrail'e karşı ortak adım atmalıyız" denildi.

BASINA YANSIMAYAN KARARLAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MBC Mısır'a verdiği röportajda, bildiride yer alan açıklamaların ötesinde, liderlerin kulis görüşmelerinde İsrail'in yayılmacılığına karşı çok daha sert ve kapsamlı kararlar aldığını ancak bunların kamuoyuna açıklanmadığını söyledi.

NETANYAHU'DAN YENİ TEHDİT

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırının ertesi günü yaptığı açıklamada Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Aksi takdirde biz yaparız" diyerek yeni saldırı tehdidinde bulundu.