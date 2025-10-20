Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler Konseyi Bakanlar Toplantısı'na katıldı
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında yapılan 'Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık' konulu Bakanlar Toplantısı'na katıldı.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında yapılan 'Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık' konulu Bakanlar Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya