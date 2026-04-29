Bakan Çiftçi, Türkiye-Bulgaristan-Yunanistan Üçlü Mekanizma Toplantısı'na katıldı

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Türkiye-Bulgaristan-Yunanistan Üçlü Mekanizma Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Atina'da, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Sayın Thanos Plevris ve Bulgaristan İçişleri Bakanı Sayın Emil Dechev ile 'Üçlü Mekanizma Toplantısı' gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz görüşmede; düzensiz göçle mücadele, üçlü mekanizma çalışmaları, terör ve organize suçlarla mücadele konularını kapsamlı şekilde ele aldık. Düzensiz göçle mücadelede; kaynağında çözümden sınır güvenliğine, etkin yakalamadan geri gönderme mekanizmalarına uzanan çok boyutlu stratejimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Attıkları her adımın, yalnızca Türkiye'nin değil, aynı zamanda Avrupa'nın güvenliğine de katkı sağladığını belirten Bakan Çiftçi, "Terör ve organize suçlarla mücadelede iş birliğinin derinleştirilmesi, bilgi paylaşımının artırılması ve iltica sisteminin istismarına karşı ortak bir hassasiyet geliştirilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladık. Komşularımızla samimi ve yapıcı diyalog temelinde ilerlettiğimiz üçlü mekanizmanın, bölgemizin güvenliği ve istikrarı açısından güçlü bir zemin oluşturmaya devam edeceğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

