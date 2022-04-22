Bakan Çavuşoğlu, Moritanya'da mevkidaşıyla 'Arsa Değişim Protokolü' imzaladı - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, Moritanya'da mevkidaşıyla 'Arsa Değişim Protokolü' imzaladı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta Moritanya Dışişleri Bakanı Mohamed Salem Ould Merzoug tarafından karşılandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta Moritanya Dışişleri Bakanı Mohamed Salem Ould Merzoug tarafından karşılandı.

İki bakanın heyetler arası görüşmeye katılmasının ardından Türkiye ile Moritanya arasında "Arsa değişim protokolü" imzalandı.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

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