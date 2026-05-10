BAE: Hava savunma sistemlerimiz İran'dan gönderilen 2 İHA'yı engelledi

Birleşik Arap Emirlikleri, İran'dan gönderilen 2 insansız hava aracını hava savunma sistemleriyle engellediğini açıkladı. Ülkenin güvenlik tedbirlerinin devam ettiği vurgulandı.

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz İran'dan gönderilen 2 insansız hava aracını (İHA) engelledi" ifadelerine yer verildi.

Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtilen açıklamada, İran saldırılarının başladığı günden itibaren BAE hava savunma sistemlerinin 551 balistik füze, 29 seyir füzesi ve 2 bin 265 İHA'yı engellediği aktarıldı. Açıklamada, ülkenin güvenliğini tehdit eden her türlü girişime karşı tam hazırlık ve yüksek teyakkuz halinde olunduğu, ülkenin egemenliği, güvenliği ve istikrarını korumak için gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
