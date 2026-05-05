BAE, hava sahasını bir hafta süreyle kısmen trafiğe kapattı

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri, ulusal hava sahasını bir hafta süreyle kısmen trafiğe kapattığını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülke topraklarına yönelik İran kaynaklı olduğu iddia edilen saldırıların ardından bölgesel güvenlik önlemleri kapsamında ulusal hava sahasını bir hafta süreyle kısmen trafiğe kapattığını bildirdi. BAE havacılık makamları tarafından yayımlanan NOTAM (havacılara bildiri) kararında konuya ilişkin bilgi verildi. Emirates Hava Yolları'na ait FIR hattının (Flight Information Region - Uçuş Bilgi Bölgesi) 4-11 Mayıs tarihleri arasında kısmen kapatıldığı kaydedildi. Karar kapsamında, ticari uçuşların yalnızca belirlenen özel geçiş noktaları üzerinden ve dar koridorlar aracılığıyla gerçekleştirilmesine izin verileceği belirtildi.

BAE basını ise ülke genelinde tüm yükseköğretim kurumlarında eğitimin 3 gün süreyle uzaktan yapılacağını duyurdu. Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasında, ülkedeki tüm yükseköğretim kurumlarında eğitimin, '5 Mayıs Salı gününden 8 Mayıs 2026 Cuma gününe kadar geçici olarak uzaktan eğitim şeklinde' yapılacağı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı