BAE Devlet Başkanı ve ABD Dışişleri Bakanı Gazze'deki İnsani Yardım Koridorunu Görüştü

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Gazze'deki sivillerin korunması, bölgeye insani ve tıbbi yardım ulaştırılması için 'acil insani yardım koridoru kurulmasını' görüştü.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Gazze'deki sivillerin korunması, bölgeye insani ve tıbbi yardım ulaştırılması için "acil insani yardım koridoru kurulmasını" görüştü.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, başkent Abu Dabi'de ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi.

İkili, sivillere tam koruma sağlanması, bölgeye insani ve tıbbi yardım ulaştırılması için "acil insani yardım koridoru kurulması" ile her türlü gerilimin derhal durdurulması konularını ele aldı.

Durumu kontrol altına almak ve bölgedeki krizlerin büyümesine engel olmak için bölgesel ve uluslararası diplomatik çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini ifade eden ikili, bölgesel güvenlik ve istikrarı tesis edecek kapsamlı ve adil barışın sağlanması için net bir siyasi çözüm bulunması üzerinde durdu.

İkili ayrıca, Orta Doğu'da istikrar ve refahı artırma konusundaki ortak isteklerini vurguladı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.