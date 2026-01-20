Haberler

Bae, ABD'nin Gazze Barış Kurulu Davetini Kabul Etti

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın ABD'nin Gazze Barış Kurulu'na katılım davetini kabul ettiğini duyurdu. Bu karar, Gazze'ye yönelik barış planının önemini vurguluyor.

(ANKARA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın, ABD'nin Gazze Barış Kurulu'na katılım davetini kabul ettiğini açıkladı. Kararın, Gazze'ye yönelik 20 maddelik barış planının uygulanmasına verilen önemi yansıttığı belirtildi.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın, ABD'nin Barış Kurulu'na katılım davetini kabul ettiği duyuruldu. Açıklamada, söz konusu kararın, BAE Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan tarafından kamuoyuna açıklandığı belirtildi.

Şeyh Abdullah bin Zayed, bu adımın, ABD Başkanı Donald J. Trump tarafından duyurulan ve Gazze'ye yönelik 20 maddelik barış planının eksiksiz uygulanmasına verilen önemi yansıttığını ifade etti. Planın, Filistin halkının meşru haklarının hayata geçirilmesi açısından kritik bir çerçeve sunduğunu vurguladı.

Açıklamada, BAE'nin, Başkan Trump'ın küresel barışa yönelik liderliğine ve kararlılığına duyduğu güvene de yer verildi. Bu yaklaşımın, Abraham Anlaşmaları ile başlayan tarihi diplomatik sürecin devamı niteliğinde olduğu kaydedildi.

Şeyh Abdullah bin Zayed, BAE'nin Barış Kurulu'nun çalışmalarına aktif katkı sağlamaya hazır olduğunu belirterek, daha fazla iş birliği, istikrar ve refahın desteklenmesi yönünde kararlı olduklarını kaydetti.

Kaynak: ANKA / Dünya
