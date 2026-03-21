Baba ve 4 çocuğu evde ölü bulundu! Dikkat çeken intihar notu

Baba ve 4 çocuğu evde ölü bulundu! Dikkat çeken intihar notu
Güney Kore'de ekonomik sıkıntılar yaşayan bir baba ile dört çocuğu evlerinde ölü bulundu; olay yerinde bırakılan ve "Çocuklara tek başıma bakmak çok zor" ifadelerinin yer aldığı intihar notu, trajedinin boyutunu ortaya koydu.

  • Bir baba ve yaşları 7, 5, 2 ve 5 aylık olan dört çocuğu 18 Mart'ta Güney Kore'nin Ulsan kentinde evlerinde ölü bulundu.
  • Olay yerinde bulunan intihar notunda baba, eşine 'Özür dilerim, seni seviyorum' ve 'Çocuklara tek başıma bakmak çok zor' yazdı.
  • Ailenin ekonomik durumu, annenin 2025 yılı sonunda bir suç nedeniyle tutuklanmasının ardından kötüleşti ve baba düzenli sosyal yardım başvurusunu reddetti.

Güney Kore'nin Ulsan kentinde bir baba ile dört çocuğu evlerinde ölü bulundu. Olayın, ailenin yaşadığı ekonomik zorluklar ve sosyal destek eksikliğiyle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

OKULA GİTMEYİNCE ÖĞRETMENİ ŞÜPHELENDİ

Yerel basında yer alan haberlere göre, yaşları 7, 5, 2 ve 5 aylık olan dört çocuk ile babaları 18 Mart'ta aynı odada hareketsiz halde bulundu. Olay, ailenin en büyük çocuğunun üç gün üst üste okula gitmemesi üzerine öğretmeninin şüphelenerek polise bildirimde bulunmasıyla ortaya çıktı.

İNTİHAR NOTU BULUNDU

Polis ekipleri ihbar üzerine girdikleri evde aileyi yaşamını yitirmiş halde bulurken, olay yerinde bir de intihar notu tespit edildi. Notta babanın eşine hitaben "Özür dilerim, seni seviyorum" ve "Çocuklara tek başıma bakmak çok zor" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Evde ayrıca yenmemiş hamburgerler ve patates kızartması bulunduğu belirtildi.

ANNE TUTUKLANINCA AİLENİN DURUMU KÖTÜLEŞTİ

Yapılan incelemelerde, babanın düzenli bir işinin olmadığı ve gündelik işlerde çalıştığı, bebeğe bakmak zorunda olduğu için çalışmakta zorlandığı ortaya çıktı. Ailenin ekonomik durumunun, annenin 2025 yılı sonunda bir suç nedeniyle tutuklanmasının ardından daha da kötüleştiği bildirildi.

Son bir ayda çocukların okul ve kreşe gitmeyi büyük ölçüde bıraktığı, komşuların da bir süredir aileyi görmediklerini ifade ettiği aktarıldı. Yakın çevredeki bir market işletmecisi ise babanın zaman zaman çocuklarıyla gelip veresiye alışveriş yaptığını ve borcunu daha sonra ödediğini söyledi.

BABA SOSYAL YARDIM BAŞVURUSUNU REDDETMİŞ

Yetkililer, ailenin daha önce acil yardım kapsamında maddi destek ve temel ihtiyaç malzemeleri aldığını ancak düzenli sosyal yardımlardan faydalanmadığını belirtti. Yapılan bir ev ziyaretinde hijyen koşullarının kötü olduğu tespit edilmesine rağmen babanın sosyal yardım başvurusunu reddettiği öğrenildi.

Polis, ailenin 16 Mart akşamı hayatını kaybetmiş olabileceğini değerlendirirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi ve incelemelerle netleşeceğini açıkladı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
