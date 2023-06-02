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Azerbaycanlı spikerin yorumu gündem oldu: Önce Bay Kemal, sonra Bay Bay Kemal, nihayetinde ise vay vay Kemal

Dünya Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferle ayrıldığı 28 Mayıs 2. tur seçimlerini canlı yayında değerlendiren Azerbaycan'da bir TV kanalında görevli spikerin Kılıçdaroğlu yorumu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Spiker yayın sırasında Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu için "Önce Bay Kemal, sonra Bay Bay Kemal, nihayetinde ise vay vay Kemal" ifadelerini kullandı.

28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak yeniden cumhurbaşkanı seçilirken, seçim sonrasında Azerbaycan'da bir TV kanalında ortaya çıkan görüntü de sosyal medyada gündem oldu.

"CAN KARDEŞLERİMİZ ADINA ÇOK SEVİNDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanması için "Recep Tayyip Erdoğan yeniden kardeş ülkenin cumhurbaşkanı seçildi, sanki kendi ülkemizin sevinci kadar sevindik can kardeşlerimizin adına" yorumunda bulunan Azerbaycan kanalındaki spiker, yarıştan mağlubiyetle ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ÖNCE BAY KEMAL, SONRA BAY BAY KEMAL..."

Kadın spiker yayın sırasında "Önce Bay Kemal, sonra Bay Bay Kemal, nihayetinde ise vaaay vay Kemal" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs Seçimi Seçim 2023 Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Sadullah sıtkı:

bir kadın olarak kadın haklarını kısıtlamanın türlü yollarını arayan bir iktidara dışardan yalaklanmak senin aklının alamayacağı bir konu.

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