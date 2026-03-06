Azerbaycan, İran'daki diplomatlarını geri çekti
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Tahran'daki büyükelçilik ve Tebriz'deki başkonsolosluk çalışanlarının tahliye edildiğini bildirdi. Bayramov, bu adımın personelin güvenliğini sağlamak amacıyla atıldığını belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı