Azerbaycan, İran'daki diplomatlarını geri çekti

Azerbaycan, güvenlik gerekçeleriyle İran'daki büyükelçilik ve başkonsolosluk çalışanlarını tahliye etti. Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, bu adımın personelin güvenliğini sağlamak amacıyla atıldığını duyurdu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Tahran'daki büyükelçilik ve Tebriz'deki başkonsolosluk çalışanlarının tahliye edildiğini bildirdi. Bayramov, bu adımın personelin güvenliğini sağlamak amacıyla atıldığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
