Azerbaycan Hazar Denizi'nde 6 mayını etkisiz hale getirdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Hazar Denizi'nde 60 metre derinlikte bulunan 6 deniz mayınını etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasında 4 savaş gemisi ve 133 denizcinin katıldığı operasyonda Hazar Denizi'nde 60 metre derinlikte bulunan 6 deniz mayınının etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Açıklamada "Hazar Denizi'nin Azerbaycan kesiminin keşfi sırasında 60 metreye kadar derinlikte tespit edilen 6 büyük gemi mayınının (??-1) etkisiz hale getirilmesi süreci 10 Mayıs'ta başarıyla tamamlandı" ifadeleri kullanıldı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya