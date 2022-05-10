Azerbaycan Hazar Denizi'nde 6 mayını etkisiz hale getirdi - Haberler

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Azerbaycan Hazar Denizi'nde 6 mayını etkisiz hale getirdi

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Azerbaycan Hazar Denizi'nde 6 mayını etkisiz hale getirdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Hazar Denizi'nde 60 metre derinlikte bulunan 6 deniz mayınını etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Hazar Denizi'nde 60 metre derinlikte bulunan 6 deniz mayınını etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasında 4 savaş gemisi ve 133 denizcinin katıldığı operasyonda Hazar Denizi'nde 60 metre derinlikte bulunan 6 deniz mayınının etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Açıklamada "Hazar Denizi'nin Azerbaycan kesiminin keşfi sırasında 60 metreye kadar derinlikte tespit edilen 6 büyük gemi mayınının (??-1) etkisiz hale getirilmesi süreci 10 Mayıs'ta başarıyla tamamlandı" ifadeleri kullanıldı.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Hazar Denizi, Savaş Gemisi, Azerbaycan, Dünya, Haberler

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