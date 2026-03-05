Haberler

Aliyev'den İran açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran'dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yapılan saldırının ardından orduya misilleme hazırlığı yapılması talimatı verdi. Aliyev, İran'ın özür dilemesi gerektiğini belirtti.

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran'dan insansız hava araçlarıyla yapılan saldırıya ilişkin, "Bugün İran tarafından Azerbaycan topraklarına karşı bir terör eylemi gerçekleştirildi. Misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için Silahlı Kuvvetlerimize talimat verildi" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, Azerbaycan Güvenlik Konseyi'nin Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlığında toplandığını duyurdu. Aliyev, toplantıda yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yapılan saldırının doğrudan İran kaynaklı olduğunu söyledi. Orduya misilleme hazırlığı yapılması talimatı verdiğini kaydeden Aliyev, "Bugün İran tarafından Azerbaycan topraklarına karşı bir terör eylemi gerçekleştirildi. Misilleme tedbirleri hazırlama ve uygulama talimatı verildi. Ordu birinci seviye seferberliğe geçirildi ve her türlü operasyonu gerçekleştirmeye hazır olmalıdır. Sorumlular derhal adalete teslim edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Aliyev, İran'ın resmi bir açıklama yaparak, Azerbaycan'dan özür dilemesi gerektiğini vurgulayarak, "Azerbaycan İran'a karşı operasyona katılmadı ve katılmayacak. Bu bizim ilkesel duruşumuz. Komşu ülkelere karşı operasyon yürütme gibi bir politikamız bulunmuyor. Toprak bütünlüğümüzü koruyoruz ve her zaman koruduk. İran'ın Bakü Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı; protesto notası verildi. Diğer diplomatik adımlar da atılacak. Sınır güvenliği ile ilgili gerekli talimatlar da verildi" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
