Azerbaycan'da Üniversite Öğrencisi Büşra Aksu Evde Ölü Bulundu
Nahçıvan'da üniversite öğrencisi Büşra Aksu'nun evinde karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Aksu'nun ailesi cenazeyi almak için Nahçıvan'a gitti.
Azerbaycan'ın Nahçıvan kentinde üniversite eğitimi gören Ordulu öğrenci Büşra Aksu (20), kaldığı evde ölü bulundu. Genç öğrencinin ölüm nedeni otopsiyle netlik kazanacak.
NAHÇIVAN'DA EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Nahçıvan Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Büşra Aksu'nun, dün Nahçıvan'daki evinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Aksu'nun cenazesini teslim almak üzere ailesinin Nahçıvan'a gittiği öğrenildi.
KARBONMONOKSİT ŞÜPHESİ
Büşra Aksu'nun karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. Kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsinin ardından belirleneceği ifade edildi.