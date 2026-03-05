Azerbaycan'da okulun yanına İHA düştü

İran'ın yolladığı İHA'lardan birinin, Azerbaycan'daki bir okulun yanına isabet ettiği an görüntülendi.

İRAN İHA'SI, OKULUN YANINI VURDU

İran'dan ateşlenen kamikaze İHA'ların Nahçıvan Havalimanı'nı hedef almasıyla bölgede tansiyon kritik seviyeye yükseldi. Saldırılardan birinin bir okulun hemen yanına isabet ettiği anlar cep telefonu kameralarına yansırken, terminal binasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre iki sivil yaralandı.

Azerbaycan tarafı saldırıyı sert bir dille kınayarak İran'a protesto notası verirken, Tahran yönetimi iddiaları reddetti. Sınır hattında askeri hareketlilik artarken, okul çevresinde yaşanan panik nedeniyle bölgedeki eğitim faaliyetlerine ara verildiği bildirildi.