Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 220 Mahkumu Affetti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 220 Mahkumu Affetti
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bağımsızlığın 107'inci yılı dolayısıyla 220 mahkumu affetti. Bu af kapsamında bazı mahkumların cezası sona ererken, bazı mahkumların cezalarının uygulanan kısmı yarıya indirildi. Af kararında, ailevi ve sağlık durumları gibi faktörler göz önünde bulunduruldu.

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, bağımsızlığın 107'inci yılı dolayısıyla 220 mahkumu affettiği bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bağımsızlığın 107'nci yılı dolayısıyla 220 mahkumu affetti. Cumhurbaşkanı Aliyev, yayımladığı genelgede, bazı mahkumların, ailelerinin ve Baş Kamu Denetçisi'nin başvurularının değerlendirildiğini belirtti. Aliyev, hükümlülerin kişiliklerini, ailevi ve sağlık durumlarını, mahkumluk süresindeki hal ve davranışlarını göz önünde bulundurarak af kararını imzaladığını kaydetti.

Bazı mahkumların hapis cezasının sonlandırıldığı, bazılarının cezalarının uygulanmayan kısmının yarıya indirildiği genelgede 220 mahkumun isimleri yer aldı. Aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu hükümlülerin kısa sürede tahliye edilecekleri bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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