Ayvacık'ta çıkan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Ayvacık'ta ziraat alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

ÇANAKKALE Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarında ziraat alanlarında başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle hızla büyüdü. 2 hayvan damının zarar gördüğü yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan kontrol altına almak için müdahaleye başladı.

Yangın saat 15.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Gedene mevkii yakınlarında ziraat alanlarında nedeni henüz belli olmayan bir şekilde başladı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangında 2 hayvan damı zarar gördü.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.