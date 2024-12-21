Türkiye'de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev
Suriyeli Dernekler Platformu'nun Başkanı olan Türk vatandaşı Ayşe Seyidoğlu, Yeni Suriye Hükümeti'nde Kadın İşleri Ofisi Başkanı olarak görevlendirildi. Seyidoğlu, ilk kadın yetkili olarak tarihe geçti.
Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçici hükümetin kadroları da netleşmeye başladı.
YENİ SURİYE HÜKÜMETİ'NDE İLK KADIN GÖREVLİ
Suriye'nin yaşadığı iç savaş döneminde Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin kurduğu Suriyeli Dernekler Platformu'nun Başkanı Türk vatandaşı Ayşe Seyidoğlu bugün Suriye'nin yeni hükümetinde Kadın İşleri Ofisi Başkanı olarak göreve getirildi. Seyidoğlu, yeni hükümette görev alan ilk kadın yetkili olarak tarihe geçti.
TÜRKİYE'DE OKUDULAR
Suriye'de Dışişleri Bakanlığı görevine Asad Hasan El-Şeybani getirildi. Şeybani'nin İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptığı ortaya çıktı. Suriye Milli Ordusu'na bağlı Cephe Şamiye'nin Genel Komutanı Azzam Garib de Halep Valisi olarak atandı. Vali Azzam da Bingöl İlahiyat Fakültesi'nde yüksek lisans yapmıştı.