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Türkiye'de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev

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Suriyeli Dernekler Platformu'nun Başkanı olan Türk vatandaşı Ayşe Seyidoğlu, Yeni Suriye Hükümeti'nde Kadın İşleri Ofisi Başkanı olarak görevlendirildi. Seyidoğlu, ilk kadın yetkili olarak tarihe geçti.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçici hükümetin kadroları da netleşmeye başladı.

YENİ SURİYE HÜKÜMETİ'NDE İLK KADIN GÖREVLİ

Suriye'nin yaşadığı iç savaş döneminde Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin kurduğu Suriyeli Dernekler Platformu'nun Başkanı Türk vatandaşı Ayşe Seyidoğlu bugün Suriye'nin yeni hükümetinde Kadın İşleri Ofisi Başkanı olarak göreve getirildi. Seyidoğlu, yeni hükümette görev alan ilk kadın yetkili olarak tarihe geçti.

TÜRKİYE'DE OKUDULAR

Suriye'de Dışişleri Bakanlığı görevine Asad Hasan El-Şeybani getirildi. Şeybani'nin İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptığı ortaya çıktı. Suriye Milli Ordusu'na bağlı Cephe Şamiye'nin Genel Komutanı Azzam Garib de Halep Valisi olarak atandı. Vali Azzam da Bingöl İlahiyat Fakültesi'nde yüksek lisans yapmıştı.

Türkiye'de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMerxas:

ne yaparsanız yapın TC maşalarını Rojava da hüsrana ugratacagiz..

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Haber YorumlarıVefaÖzcan:

Vefa ve özcan bu tür durumlara çok üzülüyor, bide az şekerli ay pardon sade vatandaş.

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Haber YorumlarıAhmet Erdoğan:

devlet aklı buna degir Cahil Türkiye Partililer anlamazlar iste

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