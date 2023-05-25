Aylardır kayıp olan aktörün cesedi sandıktan çıktı

Ocak ayının son haftasından beri kayıp olan Brezilyalı oyuncu Jefferson Machado'nun cansız bedeni, yer altına gömülmüş bir sandıkta bulundu. Aktörün cesedine ulaşan polisler, saklandığı yer karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde yaşayan Machado'nun yakınları, son olarak 27 Ocak'ta görülen oyuncu için 9 Şubat'ta kayıp ihbarında bulunmuştu.

Machado'yla iletişim kuran son yakını, 73 yaşındaki annesi Maria das Dores oldu. Annesi, oğluyla en son 29 Ocak'ta konuştuklarını ve oğlunun bir iş görüşmesi için arkadaşının evinde kaldığını söylediğini aktardı.

TELEFONUNDAKİ KONUM UYGULAMASI İPTAL EDİLMİŞ

Yerel basına konuşan annesinin aktardığına göre yaşlı kadın, Machado'dan gelen ve yazım yanlışlarıyla dolu olan, "Telefonumu düşürdüğüm için seni görüntülü arayamıyorum" mesajıyla oğlunun durumundan şüphelenmeye başladı. Machado'nun 'cloud' şifresinin değişmesi ve telefonunda konum gösteren uygulamanın iptal edilmesi üzerine annesi iyice endişelendi.

Polisler, 9 Şubat'tan beri aradığı Machado'yu, 22 Mayıs'ta Rio'da bir yapının dışında, toprağın yaklaşık olarak 2 metre dibine gömülü olan ahşap bir sandıkta bulundu.

CESEDİN BULUNDUĞU MÜLKÜ KİRALAYAN KİŞİ ARAŞTIRILIYOR

Mülkün sahibi olan kadın mülkünü, ismini bilmediği fakat Machado'yu tanıdığı tahmin edilen birine kiraladığını söyledi. Kadın, ikiliyi geçen ay bir arada gördüğünü aktardı.

Polis, mülkü kiralayan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.