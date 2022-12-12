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Bir garip ayin! Alnına dokunduğu her kadın kendinden geçti

Dünya Haberleri

Hindistan'da çekildiği iddia edilen ayin görüntüleri sosyal medyayı salladı. Kameraya yansıyan o anlarda masanın üstündeki şahsın kadınlara dokunarak onları kendinden geçirdiği görüldü.

Hindistan'da kayıtlara geçirilen bir ayin görüntüsü kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Kameraya yansıyan o anları izleyenler gözlerine inanamadı.

DOKUNDUĞU KADINLARI KENDİNDEN GEÇİRDİ

Görüntülerde din adamı olduğu öne sürülen şahsın, kadınlara dokunduğu ve kadınların bir anda kendinden geçtiği anlar yer aldı.

O ANLARA YORUM YAĞDI

Öte yandan görüntüleri izleyen birçok kullanıcı videoya yorum yaptı. Bazı kullanıcılar görüntüleri eleştirirken bazıları ise o anları tiye aldı.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

Ayin görüntüsünden ilginç anlar! Alınlarına dokunduğu her kadını kendinden geçirtti

Ayin görüntüsünden ilginç anlar! Alınlarına dokunduğu her kadını kendinden geçirtti

Haberler.com / Bilsay Özer - Dünya

3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

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