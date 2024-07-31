Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas lideri İsmail Haniyeh'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından İsrail'e karşı sert açıklamalarda bulundu.

Çarşamba günü gerçekleşen saldırının ardından konuşan Hamaney, İsrail'i "suçlu ve terörist Siyonist rejim" olarak nitelendirdi ve ülkesinin misilleme yapacağını duyurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığı açıklamada Hamaney, "Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı. Haniyeh İran İslam Cumhuriyeti topraklarında şehit edildiği için, onun kanının intikamını almayı görevimiz olarak görüyoruz," ifadelerini kullandı.

Hamaney'in bu sert çıkışı, bölgede tansiyonun daha da yükselmesine neden olabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Uluslararası toplum, olası bir çatışmanın önüne geçilmesi için tarafları itidalli olmaya davet ediyor.

İsrail tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bölgedeki gelişmeler dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.