Üye Girişi
Haberler

Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas lideri İsmail Haniyeh'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından İsrail'e karşı sert açıklamalarda bulundu. İsrail'i 'suçlu ve terörist Siyonist rejim' olarak nitelendiren Hamaney, ülkesinin misilleme yapacağını duyurdu. Bu gelişmeler, bölgedeki tansiyonun daha da yükselmesine sebep olabilir. Uluslararası toplum, olası bir çatışmanın önüne geçilmesi için tarafları itidalli olmaya çağırıyor.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas lideri İsmail Haniyeh'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından İsrail'e karşı sert açıklamalarda bulundu.

Çarşamba günü gerçekleşen saldırının ardından konuşan Hamaney, İsrail'i "suçlu ve terörist Siyonist rejim" olarak nitelendirdi ve ülkesinin misilleme yapacağını duyurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığı açıklamada Hamaney, "Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı. Haniyeh İran İslam Cumhuriyeti topraklarında şehit edildiği için, onun kanının intikamını almayı görevimiz olarak görüyoruz," ifadelerini kullandı.

Hamaney'in bu sert çıkışı, bölgede tansiyonun daha da yükselmesine neden olabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Uluslararası toplum, olası bir çatışmanın önüne geçilmesi için tarafları itidalli olmaya davet ediyor.

İsrail tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bölgedeki gelişmeler dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Ayetullah Ali Hamaney İsrail Tahran İsrail İran İran İsrail Politika Dünya Haberler

Kapalıçarşı'da aralarında ünlü markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını

Kapalıçarşı'da aralarında ünlü markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum

 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Bakmadan Geçme

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul'daki barajların doluluk oranı ne kadar? Güncel baraj doluluk oranları! Cari açık nedir, ne demek? Cari açık nasıl kapanır, nasıl hesaplanır? PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2 bin 500 Polis alımı PMYO mülakat tarihi belli mi? Gangster ne demek? Gangster kelime anlamı ne? Gangster kelimesi nerelerde kullanılır? Süper Kupa maç biletleri tükendi mi? Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapatıldı mı? Bolu Dağı Tüneli neden ulaşıma kapatıldı, ne zaman açılacak? Devlet hastanesi çalışma saatleri ne? Devlet hastaneleri öğle arası kaçta? Nagehan Alçı'nın sevgilisi kim? Nagehan Alçı'nın Yunan sevgilisi Stavros Christodoulidis kim? Süper Lig'de görev yapacak hakemler açıklandı mı? Dayanıklı bahçe çiçekleri neler? Bahçe ve balkon çiçekleri hangileri? TÜRKİYE- DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI CANLI İZLE || Türkiye- Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ | Nem oranı yüzde kaç? 31 Temmuz hava durumu raporu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Teşkilat Altay kim? Tolga Sarıtaş kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Yolcu, minibüs şoförünün kulağını ısırarak koparttı! Olay ne, nerede oldu? Sibel Suiçmez kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Sibel Suiçmez kaç yaşında, nereli? Sibel Suiçmez biyografisi!
Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım

Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım
title