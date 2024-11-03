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Ayakta Çalışmanın Kalp Hastalığı Riskini Düşürmediği Ortaya Çıktı

Ayakta Çalışmanın Kalp Hastalığı Riskini Düşürmediği Ortaya Çıktı
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Yeni bir araştırma, ayakta çalışmanın kalp hastalığı riskini düşürmediğini ve uzun süre ayakta durmanın bacaklarda varis ve kan pıhtısı riskini artırabileceğini ortaya koydu.

YENİ bir araştırma, ayakta çalışmanın kalp hastalığı riskini düşürmediğini gösterdi.

Son yıllarda ayakta çalışmanın, ekran başında uzun saatler geçiren masa başı çalışanlar için hareketsiz yaşam tarzına çare olduğu öne sürülüyordu. Ancak Avustralya ve Hollanda'daki araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir araştırma, uzun süre ayakta durmanın oturmaktan daha iyi olmayabileceğini ve yaşamı tehdit eden riskleri de beraberinde getirdiğini ortaya çıkardı.

Araştırma kapsamında, İngiltere'de herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan 83 bin kişinin bileğine akıllı saat gibi bileklikler takıldı. Bu cihazlarla kişilerin tüm günlük aktiviteleri kayıt altına alındı. Gün içinde 2 saatten uzun süre ayakta durmanın, bacaklarda varis görülmesi veya kan pıhtısı toplanmasını ifade eden derin ven trombozu riskini artırabileceği belirlendi. Ayrıca ayakta çalışmanın kalp sağlığına bir fayda sağlamadığı da gözlemlendi.

Sidney Üniversitesi'nden akademisyen Matthew Ahmadi, oturlarak geçirilen daha fazla zamanın, kişinin kardiyovasküler hastalık riskini azaltmadığı gibi riski de artırmadığını söyledi. Ahmadi, tek başına ayakta durmanın, hareketsiz ve koltuğa bağlı yaşam tarzlarından kaynaklanan rahatsızlıklara karşı her derde deva olarak görülmemesi gerektiğini de ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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