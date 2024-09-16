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Avusturya'da Sel Felaketi: Can Kaybı 3'e Yükseldi

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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, sel felaketi sonucu 70 ve 80 yaşındaki iki erkeğin hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam can kaybı 3'e ulaştı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise aşırı hava koşulları nedeniyle uluslararası yükümlülüklerini erteledi.

AVUSTURYA Başbakanı Karl Nehammer, 70 ve 80 yaşında iki erkeğin selde hayatını kaybettiğini duyurdu. Ülkede can kaybı 3'e yükseldi.

Avusturya Başbakanı Nehammer, ülkenin başkenti Viyana'nın batısındaki Böheimkirchen'de 70 yaşında ve başkentin kuzeyindeki Höbersdorf kasabasında 80 yaşında iki erkeğin selde hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkede, Pazar akşamı bir itfaiye görevlisi yaşamını yitirmişti. Can kaybı 3'e yükseldi.

ORBAN'DAN AÇIKLAMA

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkedeki sel nedeniyle uluslararası yükümlülüklerinin tamamını ertelediğini belirterek, "Macaristan'daki aşırı hava koşulları ve devam eden sel nedeniyle tüm uluslararası yükümlülüklerimi erteledim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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