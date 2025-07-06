Avusturya'da küçük uçak kazası: 4 kişi hayatını kaybetti
Avusturya'nın Salzburg eyaletinde meydana gelen küçük uçak kazasında, ormana düşen uçaktaki 4 kişi yaşamını yitirdi. Uçak Almanya'nın Münih kentine yakın bir yerden havalanmıştı.
Avusturya'nın Salzburg eyaletine bağlı Pinzgau bölgesinde küçük bir uçağın ormana düştüğü bildirildi. Polis, Almanya'nın Münih kentine bağlı bir bölgeden havalanan küçük uçağın Pinzgau'da düşmesinin ardından bölgenin çevresinin kapatılarak arama çalışmaları yürütüldüğünü açıkladı. Kazada uçaktaki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya