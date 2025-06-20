Avustralya, Tahran Büyükelçiliği'ndeki Faaliyetleri Askıya Aldı

Avustralya, Tahran Büyükelçiliği'ndeki Faaliyetleri Askıya Aldı
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Avustralya, İran'daki güvenlik durumu nedeniyle Tahran Büyükelçiliği'ndeki faaliyetlerini askıya aldı ve ülke genelindeki Avustralyalılara ayrılmaları çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı Wong, Azerbaycan'a konsolosluk görevlisi gönderileceğini bildirdi.

AVUSTRALYA, Tahran Büyükelçiliği'ndeki faaliyetleri askıya aldığını duyurdu.

Avustralya, Tahran Büyükelçiliği'nde faaliyetleri askıya aldığını açıklayarak, yetkililer ile bakmakla yükümlü oldukları kişilere, güvenlik durumu nedeniyle İran'ı terk etmelerini bildirdi. Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ülkenin İran büyükelçisinin İran-İsrail çatışmasına Avustralya'nın verdiği yanıta yardımcı olmak için bölgede kalacağını belirtti.

İran'dan ayrılan Avustralyalılara destek olmak için Azerbaycan'a konsolosluk personeli görevlendirileceğini kaydeden Wong "İran'dan ayrılabilen Avustralyalıları, güvenliyse bunu şimdi yapmaya çağırıyoruz. Ayrılamayan veya ayrılmak istemeyenlere, yerinde barınmaları tavsiye ediliyor" dedi.

Bakan, Avustralya'nın şu anda İran vatandaşlarına konsolosluk hizmeti sunma kapasitesinin çok sınırlı olduğunu da aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNehir Oğuz:

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