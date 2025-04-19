Avustralya'daki Dev Dalgalar 5 Can Aldı, 2 Kişi Kayıp

AVUSTRALYA kıyılarına vuran dev dalgalar nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Avustralya'nın doğu kıyılarını etkisi altına alan dev dalgalar nedeniyle en az 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise kayboldu. Yetkililer, bugün Yeni Güney Galler eyaletinin güneyinde bir erkeğin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı. Dün ise Victoria eyaletine bağlı San Remo bölgesinde bir grup insanın denize sürüklendiği bildirildi. Olayda bir kadın boğularak yaşamını yitirirken, bir erkek kayboldu. Arama kurtarma ekiplerinin, kaybolan kişileri arama çalışmalarını sürdürdükleri kaydedildi. Victoria Başbakanı Jacinta Allan, yaşananları 'Paskalya haftası için korkunç bir başlangıç' olarak nitelendirdi.

Yerel meteoroloji uzmanları, doğu eyaletlerinde etkili olan dalgalar nedeniyle bölge sakinlerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.