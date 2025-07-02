Avustralya'da Şiddetli Yağış ve Rüzgar 35 Bin Haneyi Elektriksiz Bıraktı

Avustralya'da Şiddetli Yağış ve Rüzgar 35 Bin Haneyi Elektriksiz Bıraktı
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Yeni Güney Galler'de aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 35 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kalmış, Sydney Havalimanı'nda birçok uçuş iptal edilmiştir. Yetkililer, sel uyarısı yapmaktadır.

AVUSTRALYA'da etkili olan aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 35 bin hanenin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinin orta ve güney kesimlerinde şiddetli yağış ile rüzgarın etkili olduğu belirtildi. Sydney Havalimanı'nda çok sayıda uçuş iptal edilirken, eyalette 35 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Yetkililer, fırtına ve şiddetli yağışın yol açabileceği sele karşı acil durum uyarısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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