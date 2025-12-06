Avustralya'da 50'den fazla orman yangını çıktı
Avustralya genelinde sıcak hava ve iklim değişikliğinin etkisiyle 50'den fazla orman yangını çıktığı belirtildi. Yetkililer, Koolewong'da 12, Bulahdelah'ta ise 4 evin kullanılamaz hale geldiğini kaydederek, söndürme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya