Avustralya'da 50'den fazla orman yangını çıktı

Avustralya'nın doğusunda iklim değişikliği ve sıcak hava nedeniyle 50'den fazla orman yangını meydana geldi. Yetkililer, koolewong ve bulahdelah'ta birçok evin zarar gördüğünü açıkladı.

AVUSTRALYA'nın doğusunda 50'den fazla orman yangını çıktığı bildirildi.

Avustralya genelinde sıcak hava ve iklim değişikliğinin etkisiyle 50'den fazla orman yangını çıktığı belirtildi. Yetkililer, Koolewong'da 12, Bulahdelah'ta ise 4 evin kullanılamaz hale geldiğini kaydederek, söndürme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

