Avustralya'da 50'den fazla orman yangını çıktı

AVUSTRALYA'nın doğusunda 50'den fazla orman yangını çıktığı bildirildi.

Avustralya genelinde sıcak hava ve iklim değişikliğinin etkisiyle 50'den fazla orman yangını çıktığı belirtildi. Yetkililer, Koolewong'da 12, Bulahdelah'ta ise 4 evin kullanılamaz hale geldiğini kaydederek, söndürme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.