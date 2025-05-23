Avustralya'da Sel Felaketi: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

AVUSTRALYA'nın Yeni Güney Galler eyaletinde etkili olan sel nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinden yetkililer, 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1 kişinin kayıp olduğunu belirtti. NSW Eyalet Başbakanı Chris Minns, bölgede etkili olan fırtınanın da kuzey kıyılar ile Hunter bölgesinin bazı noktalarında hasara sebep olduğunu söyledi. Minns, bölgedeki nehir ve göllerdeki su seviyelerinin 1920'li yıllardan bu yana görülmemiş derecede yükseldiğini kaydederek, "Pek çok insan, yaşadıkları yerde bu seviyede bir su baskını ya da sele şahit olmamıştı" dedi.