Avustralya'da Köpek Balığı Saldırısı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Avustralya'da Köpek Balığı Saldırısı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Güney Avustralya'daki bir plajda meydana gelen köpek balığı saldırısında bir kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası plajdaki diğer insanlar tahliye edildi.

AVUSTRALYA'nın Güney Avustralya eyaletindeki plajda köpek balığı saldırısına uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, olay yerel saatle 09.45 sıralarında meydana geldi. Eyalet başkenti Adelaide'nin 27 kilometre güneybatısındaki plajda yüzen kişinin köpek balığı saldırısına uğradığı ihbarı üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Açıklamada, ilk müdahalesi bölgede yapılan ağır yaralanan kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Plajdaki diğer insanların tahliye edildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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