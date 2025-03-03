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Milyonlarca bebeğin hayatını kurtaran "Altın Kollu Adam" hayatını kaybetti

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Avustralya'da 1954'ten beri kan vererek 2,4 milyon bebeğin hayatını kurtaran "Altın Kollu Adam" olarak bilinen, dünyanın en çok bağış yapan gönüllülerinden James Harrison 88 yaşında hayatını kaybetti.

Avustralya'da hayatı boyunca 1173 kez bağışta bulunduğu ve kanından elde edilen plazma sayesinde 2,4 milyon bebeğin hayatını kurtaran "Altın Kollu Adam" lakaplı James Harrison, 88 yaşında hayatını kaybetti.

HUZUREVİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

9 News sitesinin haberine göre, Avustralya Kızılhaç Komitesi, Harrison'ın 17 Şubat'ta kaldığı huzurevinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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1173 KEZ BAĞIŞTA BULUNDU

İlk olarak 1954'te 18 yaşındayken kan vermeye başlayan Harrison'ın hayatı boyunca 1173 kez bağışta bulunduğu ve kanından elde edilen plazma sayesinde 2,4 milyon bebeğin hayatını kurtardığı düşünülüyor.

Harrison, kanında fazla miktarda bulunan plazma sayesinde "Anti-D" olarak bilinen kan uyuşmazlığı iğnesinin hazırlanmasına da katkı sağladı.

Milyonlarca bebeğin hayatını kurtaran
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Ben böyle bir karakterli ruha sahip insanın ruhuna rahmet okurum..

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Haber YorumlarıEmin Tas:

Bizde olsa İsraile satarız

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

sevaplar işlemiş.hayat boyu mrkanı cennettir inşallah

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