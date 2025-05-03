Avustralya'da İşçi Partisi İkinci Kez İktidarını Kazandı

AVUSTRALYA'da yapılan genel seçimleri, Başbakan Anthony Albanese liderliğinde iktidardaki merkez sol İşçi Partisi'nin kazandığı açıklandı.

Avustralya Seçim Komisyonu'nun ilk tahminlerine göre bugün yapılan genel seçimde ikinci kez iktidardaki merkez sol İşçi Partisi seçildi. Başbakan Anthony Albanese, sonucu sosyal medya hesabından, "Teşekkürler, Avustralya" ifadeleriyle duyurdu.

İşçi Partisi'nin 150 Meclis sandalyesinden en az 70'ini kazanacağı öngörülüyor.