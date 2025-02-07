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Evin bahçesinde 102 tane kırmızı karınlı siyah yılan bulundu

Evin bahçesinde 102 tane kırmızı karınlı siyah yılan bulundu
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Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki bir evin arka bahçesinde 102 yavru "kırmızı karınlı siyah yılan" bulundu. Tek batında 5 ila 18 yavru dünyaya getiren kırmızı karınlı siyah yılanlar ısırdıkları insanlarda şişme, bulantı, kusma, baş ağrısı, ishal ve kas ağrısına neden olabiliyor.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Sydney'in Horsley Park bölgesinde yaşayanlar, birkaç gündür evlerinin etrafında yılan gördüklerini söyledi. Bölge sakinleri, son zamanlarda gördükleri yılanların saman yığınlarında saklandığını ifade etti.

YILAN AVCILARI BÖLGEYE ÇAĞRILDI

Bir bölge sakininin köpeğinin Latince adıyla "Pseudechis Porphyriacus" olarak bilinen bu yılanlar tarafından ısırılması sonrası bölgeye yılan avcıları çağrıldı.

"BÖLGE HALKI YARDIM İSTEDİ"

Yılan avcısı Cory Kereawro, iş arkadaşı Dylan'ın bir evin arka bahçesinde 40 "kırmızı karınlı siyah yılan" bulduğunu, yakalanan yılanlardan hamile olanların yavrulaması sonucunda da yılan sayısının 102'ye çıktığını belirtti. Kerewaro, yılan sayısının çok olmasından dolayı bölge halkının yardım istediğini, şimdiye kadar tek bir bölgede bu sayıda kırmızı karınlı siyah yılanın bulunmadığını söyledi.

Evin bahçesinde 102 tane kırmızı karınlı siyah yılan bulundu

"BİR İŞ ARKADAŞIM ISIRILINCA BÖBREK YETMEZLİĞİ YAŞADI"

Daha önce bu tür yılan tarafından ısırıldıktan sonra parmakları kesilen meslektaşları olduğunu ifade eden Kerewaro, başka bir iş arkadaşının da ısırılma nedeniyle böbrek yetmezliği yaşadığını kaydetti.

ŞİŞME, BULANTI VE BAŞ AĞRISINA NEDEN OLABİLİYOR

"Australian Museum" internet sitesinde yer alan bilgilere göre, genelde Avustralya'nın NSW ve Victoria eyaletlerinde bulunan kırmızı karınlı siyah yılan, tek batında 5 ila 18 yavru dünyaya getiriyor. Isırma halinde zehirleyen bu yılanlar, şişme, bulantı, kusma, baş ağrısı, ishal ve kas ağrısına neden olabiliyor.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

hayatınız YALAN

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Haber YorumlarıMehmet Yarba:

O yılanlara zarar verenlerin hayatı yalan olsun. O yılanların koruma altına alınması gerekir.

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Haber Yorumlarıgirilmez:

Avustralya da en çok rastlanan yılan türüymüş yani

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