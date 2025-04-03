Avustralya Başbakanı, seçim kampanyası sırasında sahneden düştü

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Perşembe günü bir seçim kampanyası sırasında sahneden düştü fakat hemen ayağa kalkarak durumunun iyi olduğunu belirtti.

62 yaşındaki İşçi Partisi lideri, New South Wales'teki Madencilik ve Enerji Sendikası Konferansı'nda konuşmasını tamamladıktan sonra fotoğraf çekilirken geriye doğru adım attı. Bu sırada dengesini kaybedince sahneden düştü ve izleyiciler şaşkınlıkla karşılık verdi.

Albanese hızla toparlanarak ayağa kalktı ve ellerini kaldırarak sorun olmadığını gösterdi. Olay kameralara da yansıdı, ancak Başbakan daha sonra Avustralya Yayın Kurumu'na verdiği röportajda olayı şöyle anlattı: "Sadece geriye bir adım attım. Sahneden düşmedim... Yalnızca bir bacağım aşağıya kaydı, ama iyiydim."

Albanese şu sıralar 3 Mayıs'ta yapılacak ulusal seçimler için kampanya çalışmalarını sürdürüyor. Kamuoyu yoklamalarına göre, Albanese'nin İşçi Partisi ile Peter Dutton liderliğindeki muhafazakâr Liberal-Ulusal muhalefet arasında çekişmeli bir yarış yaşanıyor.