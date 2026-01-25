Haberler

Avustralya Başbakanı Trump'ın Açıklamalarını Kabul Edilemez Buldu

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO müttefiklerinin Afganistan'daki rolüne dair yaptığı açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirtti ve bu ifadelerin Avustralya'nın Afganistan'da hayatını kaybeden askerlerinin ailelerini incitebileceğini vurguladı.

AVUSTRALYA Başbakanı Anthony Albanese, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO müttefiklerinin Afganistan'da cephe hattında yer almadığı yönündeki açıklamaları kabul edilemez" dedi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'nun Afganistan'daki rolüyle ilgili ifadelerinin, Afganistan'da savaşırken hayatını kaybeden 47 Avustralyalı askerin ailesini inciteceğini belirtti. Afganistan'da görev yapan 40 bin Avustralyalının gösterdiği cesaretin takdiri hak ettiğini kaydeden Albanese, "Trump'ın açıklamaları kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
