Avrupa ülkesi dehşete uyandı! 1 milyon litrelik su taşıyan akvaryum bir anda patladı

Almanya'nın başkenti Berlin'de bin 500 balığa ev sahipliği yapan ve 1 milyon litre suyun bulunduğu akvaryum patladı. Patlama sonucu 2 kişi yaralandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Dom Aquaree eğlence kompleksinde yer alan bir otelin lobisinde bulunan dünyanın tek parça silindir halindeki en büyük akvaryumu patladı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Olay yerine 100'den fazla acil müdahale ekibi gönderildi. Polis, 1 milyon litre su ve bin 500 balığın bulunduğu AquaDom akvaryumunun patlaması sonucu 2 kişinin yaralandığını açıkladı. Patlamanın şiddetiyle kapı ve pencerelerde büyük hasar meydana gelirken, enkaz parçaları ve otelin önündeki saksılar caddenin karşısına kadar savruldu.

"1 SAAT GEÇ PATLASA ÖLÜMLER OLABİLİRDİ"

Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey ise yaptığıaçıklamada, dev akvaryumun 1 saat geç patlaması halinde ölüm vakaları olabileceğini belirterek olayı tsunamiye benzetti. Olay yerinde polis, itfaiye görevlileri ve acil durum ekipleri birlikte çalışırken mühendislerin otelin sağlamlığını kontrol ettiği açıklandı. Akvaryumun içindeki tropik balıklarının çoğunun kurtarılamadığı ifade edildi.