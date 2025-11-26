Haberler

Avrupa Parlamentosu'ndan Çocuklar için Sosyal Medya Sınırı Çağrısı

Avrupa Parlamentosu'ndan Çocuklar için Sosyal Medya Sınırı Çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Parlamentosu, çocukların sosyal medyaya erişimi için 16 yaş sınırı getirilmesini önerdi. 483 'evet' oyuyla kabul edilen önergede, 13 ile 16 yaş arası çocukların erişimi için ebeveyn izni şartı getirilmesi talep edildi.

AVRUPA Parlamentosu üyeleri, Avrupa Birliği'nde çocukların sosyal medyaya erişimi için 16 yaş sınırı getirilmesi çağrısında bulundu.

Strazburg'da yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, çocukların çevrim içi ortamda korunmasına yönelik önlemleri içeren önerge 483 'evet' oyuyla kabul edildi. Önergede, çocukların çevrim içi ortamda karşılaştıkları fiziksel ve ruhsal sağlık risklerinin endişe kaynağı olduğu bildirildi.

Sosyal medya platformları için asgari yaş sınırı getirilmesi tavsiye edilen önergede, 13 ile 16 yaş arası çocukların dijital platformlara ebeveyn izniyle erişebilmesi, daha küçüklerin ise bunlara erişememesi talep edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle

Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi

740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti

Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.