- Avrupa Konseyi zirvesinde Ukrayna için "Zarar Kaydı" mekanizması kurulmasına onay

REYKJAVİK - İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te gerçekleştirilen Avrupa Konseyi zirvesinin ikinci gününde, Rusya'nın Ukrayna'da yol açtığı zararın kayda geçirilmesi amacıyla "Zarar Kaydı" mekanizmasının kurulması kabul edildi.

Merkezi Fransa'nın Strazburg şehrinde bulunan Avrupa Konseyi'nin 4'üncü zirvesi, dönem başkanı İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te ikinci ve son gününde devam ediyor. Ana gündem maddesinin Ukrayna-Rusya Savaşı olduğu zirvede 40 ülke, Rusya'nın Ukrayna'ya ilerleyen dönemlerde tazminat ödemesinin ilk adımını oluşturmak amacıyla Zarar Kaydı mekanizmasının kurulmasını kabul etti. Avrupa Konseyinden yapılan açıklamada, mekanizmanın ilk olarak 3 yıllık süreyle oluşturulduğu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının yol açtığı hasar veya kayba ilişkin kanıt ve iddiaların kayda geçirilmesi görevini üstleneceği ifade edildi. Mekanizmanın ayrıca Rus saldırganlığının kurbanları için ilerleyen dönemde uluslararası kapsamlı bir tazminat mekanizması kurulmasına giden yolu açtığı belirtildi.

"Zarar Kaydı, Rusya'nın acımasız savaşında işlenen suçların hesap verilebilirliğini yönelik önemli bir adım"

İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ukrayna ile destek ve dayanışma, İzlanda Başbakanlığının ana önceliklerinden biridir. Reykjavik zirvesinin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının kapsamlı hesap verebilirlik ihtiyacını ele almasını sağlamak için çok çalıştık" ifadelerini kullandı. Avrupa Konseyi'nin hesap verilebilirliğini sağlanmasında önemli bir rol oynayabileceğini belirten Jakobsdottir, "Zarar Kaydı, Rusya'nın acımasız savaşında işlenen suçların hesap verilebilirliğini yönelik önemli bir adım ve Ukrayna'ya güçlü bir destek mesajı" dedi.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ise, "Avrupa Konseyi'nin himayesinde Zarar Kaydı oluşturulması, tarihi bir karardır" ifadelerini kullandı. Zarar Kaydı'nın savaş mağdurlarının kayıplarının kayda geçirilmesine yardımcı olacağını vurgulayan Buric, "Bu ayrıca herhangi bir tazminat mekanizması için hayati önem taşıyor. Üye ve üye olmayan devletlerden oluşan çok geniş bir koalisyon ile Avrupa Birliği tarafından desteklenen bu karar, Rusya'yı eylemlerinden sorumlu tutan, yasal olarak bağlayıcı ilk kararlardan biridir" dedi.

"Merkezi Lahey'de olacak"

Hollanda Başbakanı Mart Rutte de Ukrayna ve halkının uğradığı zararlar da dahil olmak üzere Rusya'nın hesap vermesi gerektiğinin altını çizerek, "Bu nedenle Hasar Kaydı mekanizmasının merkezinin adaletin başkenti Lahey'de olmasından gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ise, "Ukrayna, Zarar Kaydı'nın oluşturulmasını memnuniyetle karşılıyor. Avrupa Konseyi'ne ve tüm katılımcı devletlere bu derece yüksek düzeydeki destek için minnettarız" diyerek tüm ülkeleri mekanizmaya katılmaya davet etti. Şmihal, "Zarar Kaydı, bu savaşta acı çeken Ukraynalılar için adalet ve tazminat yolunda önemli bir kilometre taşıdır. Zor kısım şimdi başlıyor. Rus saldırganlığının kurbanlarının taleplerini sunabilmeleri için Zarar Kaydı'nın yakın zamanda faaliyete geçmesini sağlamalıyız. Ayrıca Zarar Kaydı'nın oluşturulmasının, Rusya'nın uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna'ya tam tazminat ödemesini sağlayacak kapsamlı bir tazminat mekanizmasının kurulmasına yönelik ilk adım olduğunu vurguluyoruz. Bu önemli konuda ortaklarımızla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.