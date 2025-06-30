Avrupa'da Sıcak Hava Dalgası: 40 Derecelik Sıcaklıklar Yaşamı Olumsuz Etkiliyor

AVRUPA genelinde sıcak hava dalgası etkili oldu. İspanya, Fransa, İtalya ve Yunanistan gibi pek çok ülkede hava sıcakları 40 derecenin üzerine çıktı.

Avrupa'nın güneyinde etkili olan sıcak hava dalgası, birçok ülkede yaşamı olumsuz etkiledi. Fransa, İspanya, İtalya ve Yunanistan'da sıcaklıklar 40 dereceyi aşarken, yetkililer sağlık ve yangın riski konusunda uyarılarda bulundu.

Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü Fransa genelinde 73 adreste sıcak hava dalgası nedeniyle ikinci en yüksek seviye olan 'turuncu' alarma geçildi.

İspanya'da meteoroloji kurumu, hafta sonu boyunca ülke genelinde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağı uyarısı yaptı.

İtalya genelinde de aşırı sıcaklar nedeniyle 21 kentte 'kırmızı alarm' verildi. Sağlık Bakanlığı, sıcak havanın sadece yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için değil; sağlıklı vatandaşlar için de ciddi riskler oluşturabileceğini bildirdi.

Atina Ulusal Gözlemevi tarafından yapılan yeni bir çalışma ise iklim değişikliği ve artan sıcaklıklar nedeniyle Yunanistan'daki 'sıcaklık stresi'nin kötüleştiğini gösterdi.