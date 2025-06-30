Avrupa'da Sıcak Hava Dalgası: 40 Derecelik Sıcaklıklar Yaşamı Olumsuz Etkiliyor

Avrupa'da Sıcak Hava Dalgası: 40 Derecelik Sıcaklıklar Yaşamı Olumsuz Etkiliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa'nın güneyinde, İspanya, Fransa, İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerde sıcaklıklar 40°C'yi aşarak sağlık ve yangın riski konusunda uyarılara neden oldu. Fransa'da ikinci en yüksek seviye 'turuncu' alarm verilirken, İtalya'da 'kırmızı alarm' ilan edildi.

AVRUPA genelinde sıcak hava dalgası etkili oldu. İspanya, Fransa, İtalya ve Yunanistan gibi pek çok ülkede hava sıcakları 40 derecenin üzerine çıktı.

Avrupa'nın güneyinde etkili olan sıcak hava dalgası, birçok ülkede yaşamı olumsuz etkiledi. Fransa, İspanya, İtalya ve Yunanistan'da sıcaklıklar 40 dereceyi aşarken, yetkililer sağlık ve yangın riski konusunda uyarılarda bulundu.

Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü Fransa genelinde 73 adreste sıcak hava dalgası nedeniyle ikinci en yüksek seviye olan 'turuncu' alarma geçildi.

İspanya'da meteoroloji kurumu, hafta sonu boyunca ülke genelinde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağı uyarısı yaptı.

İtalya genelinde de aşırı sıcaklar nedeniyle 21 kentte 'kırmızı alarm' verildi. Sağlık Bakanlığı, sıcak havanın sadece yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için değil; sağlıklı vatandaşlar için de ciddi riskler oluşturabileceğini bildirdi.

Atina Ulusal Gözlemevi tarafından yapılan yeni bir çalışma ise iklim değişikliği ve artan sıcaklıklar nedeniyle Yunanistan'daki 'sıcaklık stresi'nin kötüleştiğini gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Nihal Candan'ın babası isyan etti: Çocuklarım şöhretle sapıttı

Acılı baba günler sonra sessizliğini bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü! Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup kendi askerlerine saldırdı

Dünya bu olayı konuşuyor! İsrailliler, İsrail askerlerine saldırdı
Vincenzo Montella imzayı attı: Türk olmak isterim

Yeni sözleşmeyi imzaladı: Türk olmak isterim
Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi

Ünlü bebek bezi markası üretimi durdurup Türkiye'den çekildi
Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı

Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı
İngiliz bakıcı, Suudi Prensine açtığı 200.000 avroluk davayıı kazandı

İngiliz bakıcı, Suudi Prensine açtığı 200.000 avroluk davayıı kazandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.