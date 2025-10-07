Avrupa'da özgürlük bu kadar! Küçücük çocuk gözleri kapatılarak gözaltına alındı
İsrail'in Gazze'ye yönelik abluka ve saldırılarına tüm dünyadan tepki yükselirken; Almanya'da gerçekleşen Filistin'e destek eyleminde polisin bir çocuğunu gözlerini kapatarak gözaltına aldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.
Alman polisi, Filistin'e destek gösterilerine katılan çocuğu gözlerini kapatarak gözaltına aldı. O anlar kameralarca kaydedildi.
İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka ve gerçekleştirdiği saldırılara tüm dünyadan büyük tepki yükselirken; çok sayıda ülkede Filistin'e destek eylemleri yapılıyor.
ALMANYA'DA KÜÇÜK ÇOCUĞU GÖZLERİNİ KAPATARAK GÖZALTINA ALDILAR
Özellikle Avrupa kentlerinde gerçekleşen eylemlere ise polis şiddeti damgasını vuruyor. Son olarak Almanya'da gerçekleşen Filistin'e destek eyleminde polisin bir çocuğunu gözlerini kapatarak gözaltına aldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.