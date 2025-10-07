Avrupa'da özgürlük bu kadar! Küçücük çocuk gözleri kapatılarak gözaltına alındı

Alman polisi, Filistin'e destek gösterilerine katılan çocuğu gözlerini kapatarak gözaltına aldı. O anlar kameralarca kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka ve gerçekleştirdiği saldırılara tüm dünyadan büyük tepki yükselirken; çok sayıda ülkede Filistin'e destek eylemleri yapılıyor.

ALMANYA'DA KÜÇÜK ÇOCUĞU GÖZLERİNİ KAPATARAK GÖZALTINA ALDILAR

Özellikle Avrupa kentlerinde gerçekleşen eylemlere ise polis şiddeti damgasını vuruyor. Son olarak Almanya'da gerçekleşen Filistin'e destek eyleminde polisin bir çocuğunu gözlerini kapatarak gözaltına aldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.