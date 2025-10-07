Haberler

Avrupa'da özgürlük bu kadar! Küçücük çocuk gözleri kapatılarak gözaltına alındı

Avrupa'da özgürlük bu kadar! Küçücük çocuk gözleri kapatılarak gözaltına alındı
Avrupa'da özgürlük bu kadar! Küçücük çocuk gözleri kapatılarak gözaltına alındı
İsrail'in Gazze'ye yönelik abluka ve saldırılarına tüm dünyadan tepki yükselirken; Almanya'da gerçekleşen Filistin'e destek eyleminde polisin bir çocuğunu gözlerini kapatarak gözaltına aldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Alman polisi, Filistin'e destek gösterilerine katılan çocuğu gözlerini kapatarak gözaltına aldı. O anlar kameralarca kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka ve gerçekleştirdiği saldırılara tüm dünyadan büyük tepki yükselirken; çok sayıda ülkede Filistin'e destek eylemleri yapılıyor.

ALMANYA'DA KÜÇÜK ÇOCUĞU GÖZLERİNİ KAPATARAK GÖZALTINA ALDILAR

Özellikle Avrupa kentlerinde gerçekleşen eylemlere ise polis şiddeti damgasını vuruyor. Son olarak Almanya'da gerçekleşen Filistin'e destek eyleminde polisin bir çocuğunu gözlerini kapatarak gözaltına aldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıabdullah HAMARAT:

Aynısını siz de diyarbakırda yapıyorsunuz

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Batasica Batının vicdanı,medeniyeti bu kadar

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgyzjpn4hwb:

İsrail’in ne olduğu belli. İsrail yerine Reis’inizi protesto etseler daha etkili olurdu çünkü İsrail’e maddi ve madeni en büyük desteği veren kişi.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFelix:

Haber Yorumlarıgunay yanug:

Felix: dolandırıcı ya....k

yanıt3
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
