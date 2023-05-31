Atlanta'da Jurassic Park temalı sergi hırsızlık ve hasar nedeniyle kapatıldı

ABD'nin Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da Jurassic Park filmi temasıyla düzenlenen dinozor sergisinin, alana giren hırsızların neden olduğu büyük hasar nedeniyle geçici olarak kapatıldığı bildirildi. Atlanta polisi tarafından yapılan açıklamada, soygun ihbarı üzerine olay yerine ekiplerin gönderildiği, soygunu 4 kişinin gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtildi.

ABD'nin Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da Jurassic Park filmi temasıyla düzenlenen dinozor sergisinin, alana giren hırsızların neden olduğu büyük hasar nedeniyle geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Atlanta polisi tarafından yapılan açıklamada, soygun ihbarı üzerine olay yerine ekiplerin gönderildiği, soygunu 4 kişinin gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin ayrıca sergi alanına zarar verdiği ve 250 bin dolarlık hasara neden olduğu vurgulandı.

Bir güvenlik görevlisinin çektiği fotoğraf incelenerek, şüphelilerden 19 yaşındaki Acauan Carvalho Van Deusen'in yakalandığı aktarılan açıklamada, diğer şüphelilerin kimliklerinin ise henüz doğrulanamadığı ifade edildi.

Yerel haber kaynaklarının elde ettiği, olayla ilgili güvenlik kameraları incelenerek ve tanık ifadeleri alınarak hazırlanan rapora göre, kamera kayıtlarına şüphelilerin, her biri 6 bin dolar değerindeki sipariş üzerine yapılmış 4 dinozor tişörtü çalması yansıdı.

Kayıtlarda ayrıca, şüphelilerden birinin, animatronik dinozorun üzerine çıkarak dinozoru kaplamak için özel hazırlanan deri örtüyü yırtarken kameralara yakalandığı görüldü.

Jurassic Park filmi temasıyla düzenlenen serginin kurumsal ilişkiler departmanından yapılan açıklamada, organizasyon için bilet alanlara, geçici olarak kapatılan serginin, 7 Haziran'da yeniden açılacağına dair e-posta gönderildiği bildirildi.